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  4. 11 Temmuz 2017 18:33

Teröristlere nefes aldırılmıyor: 6 terörist öldürüldü

Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

Teröristlere nefes aldırılmıyor: 6 terörist öldürüldü
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin Urşe - Cafer Gediği bölgesine hava kuvvetleri ve yer birliklerinin yaptıkları atışlarla 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova'da 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, dün Yüksekova'nın Urşe– Cafer Gediği bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopterleri ve topçu desteğinde operasyonlar başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bugün sürdürülen operasyonda ise hava kuvvetleri ve yer birlikleri tarafından bölge ateş altına alındı. Yapılan atışlarda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

DHA

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