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  4. 14 Nisan 2020 22:52

Ters yön faciası! Feci şekilde can verdiler

Düzce’de, otomobilin ters yönden gelen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ters yön faciası! Feci şekilde can verdiler
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Kaza, akşam saatlerinde D-655 yolu Tabakhane Köprüsü’nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Vedat Ocak yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen Feridun Uzun’un (41) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü Uzun ile arkasında oturan Fahri Yılmaz (66) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni morga konuldu.

Kaza nedeniyle D-655 yolu Zonguldak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yoldan sağlandı.

 

 

İHA

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