  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Thodex'in patronunun saklandığı eve polis baskını

Thodex'in patronunun saklandığı eve polis baskını

Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenlendi. Özer'in evde bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de, yurt dışına kaçtı. Thodex sistemini kapatan Özer'in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildi. Özer'in iadesi için girişimlerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla 4 teknik ekip kuruldu.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN
Bu kapsamda Arnavutluk'ta Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurduğu teknik ekiple işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Özer'i, Arnavutluk'ta havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi. Kimlikleri saptanan bu kişilerin oturduğu eve baskın düzenlendi. Özer'i evde sakladığı değerlendirilen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı. 2 kişinin, Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı öğrenildi. Özer'in yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü, çemberin daraldığı bildirildi.

Etiketler thodex arnavutluk polis baskını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Türk bankaları, Kanal İstanbul'u fonlamak istemiyor''
Demet Akalın sosyal medyayı yıktı
Prof. Dr. Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddiaya yanıt
Hadise’den ortalığı karıştıran paylaşım
Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
İşte şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!
İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! İşte A'dan Z'ye ''tam kapanma'' kuralları
Denizaltı faciasında son görüntüleri ortaya çıktı
Tam kapanmada bankaların çalışma saatleri belli oldu