Tokat'ta 4 yavru köpeğin ölüm nedeni belli oldu

Güncelleme:

Tokat'ta bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu. Önce korkunç bir vahşet olarak nitelendirilse de yavru köpeklerin dolandıkları saman ipinden kurtulamayınca açlıktan yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tokat'ta ölü bulunan 4 yavru köpeğin saman ipine dolandıkları, kendilerini kurtaramayınca açlıktan öldükleri ortaya çıktı.

Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış şekilde ölü yavru köpekler bulundu.

Konu ile ilgili Zile Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, köpeklerin saman ipine dolandıkları, ardından kendilerini kurtaramayarak açlıktan öldükleri ifade edildi.

"Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin Y.Ç. isimli şahsa ait oldukları, şahıs ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 köpek yavrusunun saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.'ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 köpek yavrusu ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir" denildi.

 

DHA

