Tokat'ta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunun Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine giden Mustafa Akgül yönetimindeki 34 JU .... plakalı otomobil ile kavşaktan yola çıkış yapan Salih Y. (70) yönetimindeki 60 DU ... plakalı otomobil sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Salih Y. yaşamını yitirdi, yanında bulunan Zeynep Y. ile diğer otomobil sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile jandarma soruşturma başlattı.