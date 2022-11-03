Tokat'ta korkutan deprem!

AFAD Tokat Erbaa'da saat 17.34'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Tokat Erbaa'da saat 17.34'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin derinliğinin ise 6.25 km olduğunu duyurdu. Öte yandan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü; Tokat, Sorkun-Niksar, derinliğini 5.0 km olarak belirtti.

İşte depremin meydana geldiği nokta: