Tokat’ta patlama: 4 çocuk yaralandı

Tokat'ta cami bahçesinde buldukları cisim ile oynayan 4 çocuk yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Tokat’ta bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu. Dört çocuk, okul çıkışı boş alanda buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin Büyük bir gürültü ile patlaması sonucu dört çocuk yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan T.K., (8) travma servisinde tedaviye alındı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

SES BOMBASI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğu değerlendiriliyor.

(İHA)