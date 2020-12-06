Torununa şişe fırlatan müşteriyi böyle durdurdu!

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ABD'de restoran sahibi bir babanne, torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla durdurdu. San Francisco kentindeki restorana gelen müşteri, siparişinin hazır olmadığını öğrenince sinirlendi ve eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Kızının kucağındaki torununu korumak isteyen babaanne, öfkeli müşteriyi masayla durdurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada viral oldu.
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