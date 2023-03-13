  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trabzon CHP İl Başkanlığı'na kurşun!

Trabzon CHP İl Başkanlığı'na kurşun!

Trabzon CHP İl Başkanlığı'na kurşun!
Güncelleme:

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan 2 kurşun, CHP İl Başkanlığı'nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine isabet etti.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Gümüş Batu İş Merkezi’nin 4’üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı’nın camına, diğeri de 6’ncı kattaki bir iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan ele geçirdi. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, polislerin yaptığı araştırmada partilerine yönelik bir kasıt tespit edilmediğini belirterek, “Dışarda, bir organizasyondaydık. Komiser arkadaşımız arayınca olayı öğrendim. Hemen ardından partiye geldim. Cam çatlamıştı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, soruşturma başlattılar. Bina girişinde, birçok boş kovan buldular. 2 kat üstümüzde de tekrar bir ize rastlandı. Soruşturma devam ediyor. Daha sonra olayda bizi net şekilde bilgilendirecekler. Yaptıkları araştırmada bir kasıt tespit edilmedi” dedi. 

DHA

Etiketler trabzon chp il başkanlığı havaya ateş açtı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen gün geldi! ÖTV destekli, TOGG satışları başlıyor
Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!
Ülkücüler sahaya iniyor! Ancak MHP için değil
İki ilimizde peş peşe depremler! 8 ilimiz birden sallandı
Yeniden Refah Partisi oy oranını açıkladı
Beklenen kış sonunda geliyor! Hava buz kesecek!
İmar planları değişiyor! Bunu yapmak yasaklanacak
Dolar 19 TL barajını aştı, altın fiyatları sert yükseldi
Prof. Dr. Ahmet Ercan ''deprem beklemiyorum'' dediği illeri tek tek açıkladı
Kız arkadaşıyla dudak dudağa pozları olay olan Kısmetse Olur'un güzeli Melis'ten şok iddia