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Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. 37 yaşındaki A.T.'nin boğulduğu değerlendiriliyor.

Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde çevredekiler, dün akşam saatlerinde denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin A.T.'ya ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından A.T.'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olan T.'nın, kıyafetlerini kıyıda çıkarıp, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp boğulduğu değerlendiriliyor. 

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

Etiketler trabzon sürmene deniz erkek cesedi
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