Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi

Mersin-Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından yaşananlar şoke etti. Trafik kazası sonrasında yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, darbedilen sürücü ise bir süre sonra aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti.

Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darbetmeye başladı.

Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi. Bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)