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Trafikte eli silahlı maganda kamerada

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Bartın'da bir düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy istikametine seyir halindeki düğün konvoyunun en arkasında bulunan otomobilin içinden kolunu çıkartan kimliği belirsiz bir kişi havaya rastgele 5 el ateş etti.

O anda otomobilin içindeki bir başka kişinin ise cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen otomobildeki bir başka kişi tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Etiketler maganda düğün konvoy silah
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