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Trafikte güpe gündüz cinayet!

Trafikte güpe gündüz cinayet!
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Kocaeli'nde bir servis otobüsü şoförü aracından düşen jant kapağını takmak isterken herkesin gözü önünde bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun sağına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına gelen Ş.A.'nın tabancayla başından vurduğu otobüs şoförü Y.S. (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi, Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Y.S., kullandığı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu. Y.S., otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Ş.A. tarafından tabancayla başından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan servis şoförünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Y.S.'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Y.S., kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polis merkezine giden Ş.A., tabancasıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler cinayet trafik trafikte cinayet
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