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  4. Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü

Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil polis olduğu iddia edilen kişi, trafikte kendisine yol vermeyen otomobilin önünü kesti. Çıkan arbedede sivil polis, tartıştığı sürücü ile yanındaki kişiyi darp etti. O anlar kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde emniyete ait hafif ticari araçla ilerleyen ve sivil polis olduğu ileri sürülen kişi, önünde ilerleyen otomobili geçmek istedi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, araca yol vermedi. Hafif ticari aracın sürücüsü, önüne geçip, durdurduğu otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası otomobilin sürücüsünü tartaklayan kişi, ardından araçtan inen yanındaki kişiyi de darbetti. Elinde telsiz olan ve sivil polis olduğu öne sürülen kişi, arbedeyi sonlandırmak isteyen yaşlı bir kadına ise tepki gösterdi. Yaşanan bu olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

​CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından çekilen görüntüleri yayımlayarak, "Görüntüler Şanlıurfa Akçakale'den. Sivil polis olduğu iddia edilen şahıs, vatandaşı darp ediyor, kötü muamelede bulunuyor. Sebebi her ne olursa olsun devletin polisi, yurttaşa bu şekilde davranmaz. Umarım gereken yapılır" paylaşımında bulundu.

Etiketler şanlıurfa sivil polis trafik kavgası
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