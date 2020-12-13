Tuğba'yı darp eden eski sevgilisine ikinci kez gözaltı

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilen genç kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Adaletin yerini bulması için herkesten yardım istediğini aktaran Tuğba E., “Şiddetli bir şekilde darp edildim. Gücüm yetmeyip karşılık veremedim. Daha önce böyle bir darp olayı yaşamamıştım. Ayrılacağımızı öğrenince öyle yaptı” dedi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan M.H.B., ikinci kez gözaltına alındı.



Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayıp yardım isteyen Tuğba E., yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük destek gördüğünü aktaran Tuğba E., “Büyük bir darp olayı yaşadım. Kötü bir süreç yaşadım. Bu noktada adaletin yerini bulması için herkesten yardım istiyorum. Birden üstüme saldırdı ölüm tehditleriyle. Şiddetli şekilde darp edildim. Elimde oluşan morluk izleri var ama ağırlıklı olarak kafatası tarafına vurulma olduğunda kafam şiş” dedi.



"KAPIYI ZORLAYIP EVE GİRDİ"

Erkek arkadaşına ayrılmak istediğini bir gün öncesinde söylediğini anlatan E., “Daha önce kavga ettiği bir konuyu görmedim. Demek ki özü buymuş. İlişkiyi tamamıyla bitireceğimi anlayınca gerçek yüzü ortaya çıktı. Çok yoğun bir şekilde arayıp mesajlar attı ancak ben cevap vermedim. Darp olayının yaşandığı arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir şekilde ulaşıp kapıyı zorlayıp eve girdi. Buradan ölün çıkacak tehditleri falan. Şiddetli bir şekilde darp edildim. Benim de bir süre sonra gücüm yetmeyip karşılık veremedim” dedi.



"ARKADAŞIMA POLİSİ ARAMASINI SÖYLEDİM"

Sosyal medyada görüntülerde yer alan arkadaşının fazla ilgilenmediği şeklindeki eleştirilere ilişkin de E., “Görüntülerde arkadaşımın fazla ilgilenmediği, yardımcı olamadığı şeklinde birçok yorum gelmiş. Ancak ben ona polisi aramasını söyledim. Görüntülerde ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Ama olayın şokuna girdi. Ayrıca cama ve kapıya çıkıp defalarca yardım istedi. Ancak kimse yardımcı olmadı bize. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayların karşısında kimse sessiz kalmasın, elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı.

GENÇ KIZIN ARKADAŞI CEYLAN A.: BU İNSANDAN KORKUYORUM

Tuğba E.'ın arkadaşı Ceylan A. olay günü yaşadıklarını anlattı. Ceylan A. "Evime zorla gitti. Ne olduğunu anlamadım. O an kızı dövmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diyerek 'ikinizi de öldüreceğim' dedi. Çok korktum. O kamera görüntülerinde bir sağa, bir sola koşuyorum. O anki psikolojiyle şoka girdim. Butona basmak istiyorum basamıyorum, polisi aramak istiyorum arayamıyorum. Onu bir yandan çekmeye çalışıyorum. En son Tuğba dedi ki 'Ben boğuluyorum, öleceğim' dedi. Ben onu çekerken bile beni itti. Benim de kafam bir yere gelebilirdi. O bana çok ağır geldi. Kanım çekildi. çok korktum" dedi.

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM ARKADAŞIMI KORUMAK İSTEYEREK"

Olaydan sonra hala çokta olduğunu ve M.H.B tarafından 'ailenle konuşacağım' denilerek tehditler aldığını belirten Ceylan A. "Bir şekilde kendini aklamak istiyor. O yüzden konuşuyorum ve sesimi duysun herkes. Ben kötü bir şey yapmadım, o kızı eve alarak. Arkadaşımı korumak isteyerek. Hiç kötü bir şey yapmadım. O an benim durumumda olan bazıları belki hemen müdahale edebilirlerdi. Ama ben edemedim. Şiddet fobim var. O anı yaşamak çok kötü bir şey" diye konuştu.

"BEN TAŞINMAK İSTEMİYORUM"

M.H.B'nin serbest bırakılması nedeniyle uyuyamadığını da ifade eden Ceylan A. "Kaç gündür uyuyamıyorum, çok korkuyorum çünkü serbest bıraktılar. O elini kolunu sallaya sallaya sipariş veriyor. Yemek söylüyor. Polisler kapısını çaldığında açmıyor, gidiyor. Çok tedirginim. Normalde bu tarz şeyler başıma gelmediği için korkmazdım. Ben güçlüyüm derdim. Ama ben tedirginim sonuçta fiziksel gücü var. Bana da kinlendi. Kız arkadaşımın tarafını tuttum. Çünkü ben gerçekleri gördüm. Bunu tutuklasınlar. Ben de rahat edeyim. Ben evimden taşınmak istemiyorum. O taşınsın, o gitsin" dedi.

"VAZOYU KAFASINA İNDİREBİLİRDİM AKLIMA KADİR ŞEKER GELDİ"

Komşusu M.H.B'nin polislere kendisinin aradığını söylediğini, halbuki polisi kendisinin aradığını da vurgulayan Ceylan A. şunları söyledi: "Alkol de içmemişti. Alkoliğim diyor ya, değil gayet aklı başındaydı. Kız gelip evimi dağıttı demiş, kız zaten orada sen öldürürdün ki zaten öyle bir şey yapsa. Şikayetçi oldum. Şu an evimde ben çok tedirginim. Gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben. O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla..."

"CANIM TEHLİKEDE"

Ceylan A. evinde kamera olmasına ilişkin ise, "Evimde kamera var, bir iki defa evime girmeye çalıştı birileri. Ben de kendi güvenliğim açısından, benim de köpeğim olduğu için, ona zarar vermesinler diye" dedi. Ceylan A. "Onu kurtardım demek için övünmek için asla bu kozu kullanmadım. Sokakta geçen bir insan bile olsa yine yaparım. Yine canımı tehlikeye atarım. İnanın konuşamıyorum. Kaç günden beri uyuyamıyorum. Tehlikede olmasam ben bu tür konuşma da yapmam. Sadece yasal yollarla bu şikayetimi devam ettiririm. Ama benim canım tehlikede. Hepimizin sesini duyun öldükten sonra ah vah dememek için. Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun." şeklinde konuştu.

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