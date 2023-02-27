Turistler, taksici numarasıyla 2 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Turistleri taksici olduklarını söyleyerek kandırıp tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandıran 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş civarında, taksici olduklarını söyleyerek turistleri kandıran kişilerin, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Havalimanından yolcu taşıyan otobüslerin yanaştığı duraklar ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri tespit ettikten sonra 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe başladı.

Tırnakçılık yöntemiyle 2 milyon liralık vurgun

Takip sonucu, şüphelilerin özellikle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli civarında, havalimanından yolcu taşıyan otobüslerden inen turistlerin yanına giderek kendilerini taksici olarak tanıttığı, sonrasında ise dövizlerin geçerliliğini kontrol etmek bahanesiyle kontrol ettikleri sırada tırnaklama yöntemiyle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Bu yöntemle 32 turistten 2 milyon liraya yakın para çaldıkları tespit edilen 15 şüpheli, geçtiğimiz cuma günü Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan ve Esenyurt’taki 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.