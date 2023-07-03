  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Turizm cennetinde Suriyeli dehşeti: 2 yaralı, 5 gözaltı var!

Turizm cennetinde Suriyeli dehşeti: 2 yaralı, 5 gözaltı var!

Turizm cennetinde Suriyeli dehşeti: 2 yaralı, 5 gözaltı var!
Güncelleme:

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'daki Halikarnas İskelesi'nde Suriyeli tekne çalışanları, diğer tekne çalışanlarına bıçaklarla saldırdı. Kavgada iki denizci yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde günübirlik mavi yolculuğa çıkan tur teknelerini bulunduğu dünyaca ünlü Halikarnas İskelesi'nde bu sabah saatlerinde, bir teknede çalıştığı iddia edilen Suriyeliler ile diğer teknede çalışanları arasında çöp atma nedeniyle kavgası çıktı.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre 5 Suriyelinin ellerindeki bıçaklarla saldırdığı diğer tekne çalışanlarının kavgası hızla büyüdü, 10-15 kişi birbirine girdi.Günübirlik mavi yolculuğa çıkmak için iskeleye gelen yabancı turistler karşılaaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşarken, kavgada iki kişi yaralandı. Boğazından yaralanan Veysel K. ile M.K. ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın büyümesini araya giren diğer kaptanlar ve polis önledi.

İki kişinin bıçaklarla yaralandığı olaydan sonra kavgaya karışan bazı Suriyeliler kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla, olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Kavgadan sonra turistler tekrar iskeleye gelmeye başladı.

(Kaynak)

Etiketler suriyeli bodrum halikarnas iskele tur teknesi bıçaklı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı
Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
Türkiye bir facianın eşiğinden döndü: 250 yolculu tren alev aldı
20 bin TL maaşla çalışan bulamayınca çözümü böyle buldular
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok özel doğum günü kutlaması
Plaja asılan tabela tatilcileri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaşa alanına döndü
Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
TÜİK Haziran 2023 enflasyonu ne zaman açıklanacak ?
ENAG, Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı