Turizm cennetinde Suriyeli dehşeti: 2 yaralı, 5 gözaltı var!

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'daki Halikarnas İskelesi'nde Suriyeli tekne çalışanları, diğer tekne çalışanlarına bıçaklarla saldırdı. Kavgada iki denizci yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde günübirlik mavi yolculuğa çıkan tur teknelerini bulunduğu dünyaca ünlü Halikarnas İskelesi'nde bu sabah saatlerinde, bir teknede çalıştığı iddia edilen Suriyeliler ile diğer teknede çalışanları arasında çöp atma nedeniyle kavgası çıktı.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre 5 Suriyelinin ellerindeki bıçaklarla saldırdığı diğer tekne çalışanlarının kavgası hızla büyüdü, 10-15 kişi birbirine girdi.Günübirlik mavi yolculuğa çıkmak için iskeleye gelen yabancı turistler karşılaaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşarken, kavgada iki kişi yaralandı. Boğazından yaralanan Veysel K. ile M.K. ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın büyümesini araya giren diğer kaptanlar ve polis önledi.

İki kişinin bıçaklarla yaralandığı olaydan sonra kavgaya karışan bazı Suriyeliler kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla, olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Kavgadan sonra turistler tekrar iskeleye gelmeye başladı.

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