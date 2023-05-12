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  4. Türk kadınları için skandal sözler: ''Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz''

Türk kadınları için skandal sözler: ''Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz''

Türk kadınları için skandal sözler: ''Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz''
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde çektiği bir Tiktok videosunda "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylaşan Lübnanlı bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının B.H. olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

 

Etiketler gözaltı soruşturma lübnanlı yabancı uyruklu 100 dolar skandal
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