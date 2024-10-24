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Türkiye'de tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi

Türkiye'de tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi
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TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısının ardından başta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi.

Dün Başkent de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken yolcuların kimlik kontrolü sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

 

Etiketler tusaş terör saldırısı havalimanı havalimanları
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