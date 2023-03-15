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Türkiye'nin kanını donduran yurttaki vahşette karar çıktı

Türkiye'nin kanını donduran yurttaki vahşette karar çıktı
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Antalya'da üniversite öğrencisi M.S.T.'yi kaldığı yurtta satırla öldüren aşçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da 7 Aralık 2021'de özel yurtta üniversite öğrencisi M.S.T.'yi (18) öldüren sanığın cezası belli oldu.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanık İ.G.'yi (38), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 7 Aralık 2021 tarihinde, aşçı olarak çalışan İ.G. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T.'yi (18) henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde satırla öldürmüş, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili görülen duruşmalarda "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

DHA

Etiketler antalya özel öğrenci yurdu satır
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