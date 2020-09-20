Türkiye'nin konuştuğu dehşet! ''İntihar süsü verecekti''

Sabah Gazetesi’nden Murat Karaman’ın haberine göre, Adana'da üç gün önce ayrılmak istediği sevgilisi tarafından darp edildikten sonra 9. kattaki balkondan aşağıya sarkıtılan bir çocuk annesi Sevinç Toktaş'ın (27) hayat hikayesi tam bir dram. Genç kadının daha önce de boşandığı eşi tarafından silahla yaralandığı ortaya çıktı.

TABANCAYLA VURDU

Sevinç Toktaş (27), liseye giderken S.D. ile tanıştı ve kısa bir süre sonra ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendi. Yaşı 18'den küçük olduğu için bir yıl sonra nikah yapan çiftin, 2 yıl sonra bir kızları dünyaya geldi. Ancak Sevinç Toktaş, eşinden şiddet görmeye başladı. Eşinin şiddetine daha fazla dayanamayan genç kadın 3 yıl sonra boşandı ve kızı ile birlikte annesinin evinde yaşamaya başladı. 2016'nın ağustos ayında S.D., sokak ortasında boşandığı eşi Sevinç Toktaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından tehditlere dayanamayan genç kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu ve polis 24 saat boyunca anne ile kızın evinin önünde bekledi.

BALKONDAN SARKITTI

Eski eşi yüzünden hayatı zindana dönen genç kadın bu kez bir süredir sevgilisi olan Zamir Zekai Yalçın'dan (29) şiddet görmeye başladı. Bundan 5 ay önce Yalçın, genç kadını sokak ortasında dövdü. 3 gün önce de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini önce darp etti daha sonra balkondan sarkıtarak ölümle tehdit etti. Özel harekat polislerinin evin kapısını kırıp etkisiz hale getirdiği Yalçın tutuklandı.

Sevinç Toktaş ifadesinde, "Olay günü telefonla konuştum ve ayrılmak istediğimi söyledim. Bir süre sonra kapı çaldı ve annem geldiğini düşünerek açtım. Kapıyı açmam ile birlikte yüzüme yumruk attı. Daha sonra bağırmamam için eliyle ağzımı kapattı. Sonra balkona götürüp beni sarkıttı. Polislerin geldiğini görünce lambaları kapattı, sesimi çıkarmamamı söyleyip ölümle tehdit etti. Polisler kapıyı kırıp beni kurtardı. Eğer polisler gelmeseydi beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

'BELKİ DE İNTİHAR SÜSÜ VERECEKTİ'

Bu arada olayın yaşandığı apartman sakinleri, "Karşı apartmanda bir vatandaş, kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polisi aramış. Eğer o kişi olanları görmeseydi belki de kadını atıp intihar süsü verecekti" dedi.