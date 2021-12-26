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Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin ağır yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesinin çektiği görüntülerde, Asiye’nin oynamak için köpeklerin peşlerinden gittiği görülüyor. Basketbol sahasında sahibinin tasmalarını çıkardığı iki pitbull bir anda Asiye’ye saldırıyor. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanmıştı. Kafatası, yüzü ve boynunda derin yaralar oluşan Asiye, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Antalya’ya sevk edildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Asiye’ye doku nakli yapacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da olaya dahil oldu. Erdoğan, küçük kızın babası ile telefonda görüştü. 

Hayvanların korunması ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Erdoğan Gaziantep'teki konuşmasında , "Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun, emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdü. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası dünyanın saygın hocası olan Prof. Dr. Ömer beye teslim ettik ve kendisi ile de görüştük İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Asiye'nin babasına telefonErdoğan'dan Asiye'nin babasına telefonGüncel

 

 

İHA

Etiketler gaziantep pitbull saldırısı
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