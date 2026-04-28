  4. Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı!

Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı!

Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakim karşısına çıkan S.K., tutuklama kararını duyunca adliye binasının ikinci katından atladı. Beton zemine çakılan S.K., ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ereğli Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiası ile S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 100 gram uyuşturucu madde ile 45 sentetik hap ele geçirildi.

Adliyenin 2'nci katından atladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.’nin, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanmasına karar verildi. Kararı öğrenen S.K., adliye binasının 2’nci katının penceresinden atladı. Ağır yaralanan S.K., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

DHA

Etiketler Zonguldak ereğli adliye tutuklama kararı uyuşturucu ticareti
