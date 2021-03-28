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  4. Uçtu uçtu kedi uçtu! İzmir'de korkutan görüntüler

Uçtu uçtu kedi uçtu! İzmir'de korkutan görüntüler

İzmir'de geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen 6.6 büyüklükteki deprem sonrası hasar alan ve yıkım kararı olan binalar yıkılmaya devam ediyor. 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'de geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen ve yıkım kararı olan binalar yıkılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Mansuroğlu mahallesi 286 sokakta bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında binanın çatısına çıkan bir kedi  kepçe darbesinin ardından  aşağıya düşerken, olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü.

Tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, damağındaki yarığın dikildiği belirtilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, binanın en üst katı yıkıldıktan sonra kedinin aşağıya düştüğü görüldü.

Etiketler izmir kedi inşaat yıkım
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