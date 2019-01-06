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  4. 06 Ocak 2019 13:04

Ukrayna'da iki Türk kızını katleden cani mezarlıkta bu notu bırakmış

 Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren ve dün Pendik'te mezarlıkta yakalanan zanlının babasının mezarı başında yazdığı not ortaya çıktı.

Ukrayna'da iki Türk kızını katleden cani mezarlıkta bu notu bırakmış
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Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti. 

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.'nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy'deki mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç'den geriye Babası Mehmet Ç.'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı. Hüsnü Can Ç.'nin bıraktığı notta şu ifadeleri dikkat çekti; “Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" Zanlı  Hüsnü Can Ç. Gayretepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için bugün Ukrayna'ya gitti. Hüsünbeyi’nin oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kızının cenazesini İzmir'e getireceği belirtildi.

DHA

ukrayna , cinayet , türk kızı , pendik , mezarlık
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