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  4. 22 Aralık 2019 10:05

Uludağ'da korkutan yangın ! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, lodos nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.

Uludağ'da korkutan yangın ! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi kırsa Fidyekızık Mahallesi yakınlarında saat 07.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Şiddetli lodos yangının büyümesine neden oluyor
100 itfaiye eri, 25 arazöz ve AFAD ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor. Fakat dün akşam saatlerinden itibaren şehirde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos yangının büyümesine ve yangına müdahalede bulunan ekiplerin zor anlar yaşamasına neden olurken, yangını kontrol altına almak için müdahaleler devam ediyor.





İHA

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yangın , uludağ
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