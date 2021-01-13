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  4. 13 Ocak 2021 22:54

Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerdeki kadın serbest bırakıldı

İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen şüpheli Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerdeki kadın serbest bırakıldı
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Savcılık sorgusunun ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatime Büşrü G., sorgusunun ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakıldı.

Fadime Büşra G.’nin mahkemedeki sorgusunda, görüntülerde kullandıkları uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'un getirdiğini söylediği öğrenildi.

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