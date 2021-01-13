Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerdeki kadın serbest bırakıldı

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Savcılık sorgusunun ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatime Büşrü G., sorgusunun ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakıldı.
Fadime Büşra G.’nin mahkemedeki sorgusunda, görüntülerde kullandıkları uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'un getirdiğini söylediği öğrenildi.
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