Üniversitelilerin kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'de 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi "kız meselesi" nedeniyle tartıştığı 19 yaşındaki bir başka genç tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi N.Ö. (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanında getirdiği bıçakla N.Ö.'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı. N.Ö. aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından N.Ö., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ö., hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan O.G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

DHA