Ünlü şarkıcıya kara paradan gözaltı

Kara para aklama olayı polise gelen suç duyurusu ile ortaya çıktı. İddialara göre KKTC'nin turizm şehri Girne’de otel izinli arsası bulunan Ahmet S., işbirliği yaptığı Genco E., Emre D. ve Azerbaycanlı iş adamı Zamig Z. ile birlikte araziyi 'satılmış gibi' göstererek 2 milyon Euro kara para aklamaya çalıştı.

Buna göre, arazi 4 milyon Euro'ya satılmış gibi gösterilecekti. Bunun için de 2 milyon Euro peşinat alınacak, 2 milyon KKTC’ye transfer olduktan sonra satış anlaşması iptal edilecekti. Böylece, paranın yüzde 55'i Alman şirkete geri gönderilecekti. Yüzde 45’lik kısmı ise Ahmet S.’a kalacaktı. Ahmet S. ise kendi payından yüzde 15 Genco E.’e yüzde 15 Emre D.’a verecekti.

KARA PARA AKLARKEN, DOLANDIRLDILAR

Ahmet S. da, satış işlemleri ile uğraşan Alman şirketin adamına teminat için 110 bin Euro ödedi. Adı belirlenemeyen kişi 110 bin Euro'yu alarak kayıplara karıştı. Ahmet S., '110 bin Euro param çalındı' iddiasıyla polise gitti. Olayı soruşturan polis, kara para aklama yapıldığını, sonucunda da kara para aklamaya çalışan Ahmet S. ve işbirlikçileri oldukları belirtilem Genco E., Emre D. ve Zamig Z.'un dolandırıldığını tespit etti.

Mahkeme Ahmet S., Genco E., Zamig Z. ve Emre D.'ı kefaletle serbest bıraktı.