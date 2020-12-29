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  4. 29 Aralık 2020 21:23

Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü

Malatya'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı adam, eşini 3 çocuğunun gözleri önünde vurarak öldürdü.

Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü
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Olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Selda T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet T., eşini tabancayla başından vurdu. Selda T., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selda T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Koca Mehmet T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Mehmet T.’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

"BABAM ANNEMLE SÜREKLİ KAVGA EDİYORDU"
Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler.

TUTUKLANDI
Eşi Selda T.’ı başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda T. ise Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

uyuşturucu , ölüm , , CİNAYET
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