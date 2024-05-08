Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı
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İstanbul Ataşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Yenisahra Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri tarafından mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonrasında mahalledeki iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavga çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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