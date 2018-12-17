Bakan Albayrak'tan bütçe açığı açıklaması
Bakan Albayrak'tan bütçe açığı açıklaması
Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme
Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme
Çalışanının maaşını düşük gösteren patronlar yandı
Çalışanının maaşını düşük gösteren patronlar yandı
''Toplanma alanları AVM oldu'' iddasına yanıt geldi
''Toplanma alanları AVM oldu'' iddasına yanıt geldi
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son tarih 31 Aralık !
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son tarih 31 Aralık !
Müjde demeye utandık: Doğalgaz faturalarında taksit dönemi
Müjde demeye utandık: Doğalgaz faturalarında taksit dönemi
İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde
İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde
Dolar/TL yeniden yükselişte ! Kritik sınıra geldi
Dolar/TL yeniden yükselişte ! Kritik sınıra geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Aralık 2018 15:00

Uyuşturucu operasyonunda şoke eden detay

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kanser hastası olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda şoke eden detay
A+ A-

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu. 

Narkotik dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçtaki Turgut Ş. ve Arzu Ç'yi gözaltına aldı.  Gözaltına alınan erkek şüphelinin kanser hastası olduğu ve yakalandığında vücudunda sondanın takılı olduğu öğrenildi. 

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

AA

gözaltı , uyuşturucu , uşak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM