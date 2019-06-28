Uyuşturucu satıcıları arasında kavga !

İstanbul Fatih Kemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazartesi gecesi bir otel önünde yaşanan olayda, İran uyruklu Golmohammad P. (23) isimli erkek şahıs, kendisini önce kovalayan, ardından öldüresiye döven ve bıçaklayan şahısların saldırısıyla ağır yaralandı.

Gece saat 23.15 sıralarında meydana gelen olay sonrasında vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Golmahammad P. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, olay yerine yakın bir işyerinden elde ettikleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde Golmohammad'ı 2 kişinin bir süre kovaladığı ardından bir otelin önünde yere düşünce, önce darp ettikleri sonra bıçakladıkları belirlendi.

Yapılan soruşturma kapsamında olayla ilgili tespit edilen 2 şahısın önce kimliklerini ardından kaldıkları adresleri belirleyen ekipler İran uyruklu Mostafa G. (19) ve Esmaeıl T. (30) ve yanlarında bulunan Somayyeh S. (23) isimli kadını bir gün sonra kaldıkları adreste gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek ve ci,nayet sırasında yanlarında bulunan kadının çantasında yapılan aramalarda 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorguya aldıkları cinayet zanlılarının ifadelerinden ise cinayetin uyuşturucu ticaretinden elde edilen parayı paylaşamadan kaynakladığını ve öldürülen Golmohammad G. ile arkadaş olan 3 zanlının İran merkezli bir uyuşturucu şebekesinin kuryeleri olduğu belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis cinayet zanlısı İranlıların bağlı olduğu uyuşturucu şebekesi ve Türkiye'deki bağlantılarıyla ilgili çalışması devam ediyor.