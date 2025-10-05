Uzaklaştırma kararlı cani 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

  1. Anasayfa
İzmir’in Menderes ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi S.G.’ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi S.G.’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.G.’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden S.G.’ın 22 Eylül’de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

