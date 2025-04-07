Uzman çavuş sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kars'ta uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi ile elektrik arıza servisi çalışanı 25 yaşındaki genç arasında çıkan "yan bakma" tartışmasında uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı.

Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada oturan Uzman Çavuş S.K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Y.A. (25) arasında iddiaya göre. ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ardından S.K. beylik tabancasıyla Y.A.’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Y.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Y.A.'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan S.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA