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Uzman çavuştan acı haber

Uzman çavuştan acı haber
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin hayatını kaybetti. Kazada biri çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yusuf B.'un (27) kullandığı  kamyonetle çarpıştı. Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yusuf B. ile birlikte her iki araçta bulunan Havva Ç., Yavuz Oktay Ç. (2), Koray B. (19) ve Hüseyin Y. (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Malatya Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Ç., Yavuz Oktay Ç. ve Koray B.'nin durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

 

 

 

DHA

Etiketler sivas uzman çavuş
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