  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem
Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 16.46'da Van'ın Yukarıgölalan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Van'ın Yukarıgölalan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.46'da meydana gelen deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler van vanda deprem deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümde para karşılığı cinsel ilişki iddası
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var!
İstanbul'da kapatılan demir yolu hattı yeniden açılıyor
İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu
TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı! Tarihi anlar...
Fatih Portakal: ''Silah aldım, korumayla dolaştım''
Zahide Yetiş ve Cem Arısoy boşandı! Ünlü sunucudan ilk açıklama
Merkez Bankası'ndan yeni döviz talimatı
Evine giren hırsızı öldürdü! Mahkeme kararını verdi
Bank of America'dan altın tahmini! Yükseliş devam eder mi?