Van'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 16.46'da Van'ın Yukarıgölalan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Van'ın Yukarıgölalan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.46'da meydana gelen deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.