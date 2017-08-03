Velileri taciz ettiği iddia edilen öğretmene soruşturma

Manisa’nın Yunusemre İlçesi’nde bir ilkokulda görevli öğretmen 24 yaşındaki Ö.A. hakkında, velilerden 45 yaşındaki A.S.U.’yu cep telefonu mesajıyla taciz ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. Ö.A.’nın başka velilere de benzer davranışta bulunduğu iddia edildi. A.S.U., "Daha önce de velileri taciz etmiş. Araştırmama göre aynı gece 6 öğrenci velisine daha mesajlar atmış" dedi.

Yunusemre İlçesi’ndeki bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Ö.A.’nın, kadın velileri mesajla taciz ettiği öne sürüldü. Geçen 9 Temmuz’da yaşandığı öne sürülen olayda Ö.A.’nın, velilerden dul olan A.S.U.’yu mesajla taciz ettiği iddia edildi. Yaklaşık 1 ay önce Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ne taşınan A.S.U. şunları anlattı:

"O gece üç defa öğretmen Ö.A. tarafından arandım. Telefonu açtığımda bana, yanlışlıkla aradığını ifade etti. Sonrasında mesaj atarak durumumuzu sordu. Ben çocuğumu sorduğunu düşünerek cevapladım. Ama saatten dolayı rahatsız oldum. Kendisi beni merak ettiğini ve benimle ilgili konuşmak istediğini söyledi. Uygunsuz konuşma ve mesajlara devam ettiği için ben de konuşmalarına ters cevap verdim. Bunun sonucunda aradığımda ise ’Ben sizin velinizim, sizin bu yaptığınız etik değil’ dedim. Kendisine ’Yanlış yapıyorsunuz’ dediğimde, iyi niyetli olduğunu, benim ters ve sert konuştuğumu söyledi. Konuyu kapatmasını söyledim ve mesajlaşmayı bıraktım. Niyeti hiç de iyi değil. Benim yalnız olmamdan faydalanmak istediğini düşünerek kendisinden şikayetçi oldum."

BAŞKA VELİLER DE TACİZ EDİLDİ İDDİASI

Yaklaşık 1 yıldır ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Ö.A.’nın aynı gece başka kadın velilere de mesaj attığını öğrendiğini söyleyen A.S.U., velilerin de okul idaresine aynı konudan şikayette bulunduğunu söyledi. A.S.U., "Yaptığım araştırmalarda aynı gece 6 kadın veliye daha mesaj attığını öğrendim. O velilerimiz de gereken yerlere şikayette bulunmuş.Ben taşındığım için çocuğumun okuldan naklini aldım.Bu öğretmen hakkında gereken neyse yapılsın" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, konudan haberdar olduklarını ve müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, "Yaşanan durum hakkında önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bilgilendirildi. Ardından konu bize intikal etti. Konuyla ilgili olarak müfettişlerimizi görevlendirdik. Öğretmenimiz hakkında gerekli soruşturmayı başlattık. Soruşturma sonrasında öğretmenin suçlu olduğu tespit edilirse, gerekli yaptırım ve cezai işlem uygulanacaktır" diye konuştu.

Mesajla taciz ettiği iddialarıyla ilgili olarak kısa bir açıklamada bulunan öğretmen Ö.A., iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir taciz olayı söz konu değil. Yanlış anlaşılma oldu. Şu anda gerekli makamlarca konu inceleniyor. Ancak üzerime atılan taciz iddialarını kabul etmiyorum" dedi.