Vicdansızlık! Çarptığı yaya öldü, arabasını kontrol edip kaçtı

Hayatını kaybeden Ahmet Elmalıca’nın Gazipaşa’dan Antalya’ya giderken, yolun karşısındaki lokantada çorba içtikten sonra aracına dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi. Jandarma ekipleri, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan gri renkli Clio marka otomobilin İzmir istikametinde seyir halinde olduğunu belirledi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen gri renkli Clio marka otomobil, akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Elmalıca'ya (45) çarptı. Otomobil kaza sonra durmadan olay yerinden kaçarken, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi Ahmet Elmalıca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Elmalıca’nın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

JANDARMA ARACI BELİRLEDİ

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında kamyonuyla dinlenmek amacıyla bekleyen Mahmut Soyak isimli şoför, kaza anını görmediğini, bir ses duyarak kamyondan indiğini belirterek “Baktığımda yerde yatan bir kişi vardı. Hemen biraz ilerisinde de dörtlüleri yanan gri bir otomobil, otomobilin etrafını kontrol eden bir şahıs vardı. Ben seslendim ama aracına binip uzaklaştı. Aracın panjuru ve tamponunun parçası kaldı. Hemen 155’i aradım ve bilgi verdim. Sağlık ekibi geldi jandarma ve trafik geldi. Adam ölmüştü” dedi.

Mahmut Soyak’ın verdiği bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tarifine uyan bir aracın kazadan 7-8 dakika sonra Manavgat çevre yolunda MOBESE tarafından kaydedildiği, aracın ön panjurunun olmadığını belirledi. Ekipler aynı otomobilin Alanya çıkışındaki MOBESE'lerde panjurunun sağlam olduğunu tespit etti. Aracın, Antalya-İzmir yolunda olduğu, Denizli yakınlarında güvenlik güçleri tarafından alınmasının beklendiği bildirildi.

LOKANTADA ÇORBA İÇİP LİMON ALMIŞ



Kazada hayatını kaybeden Ahmet Elmalıca’nın, Gazipaşa’da çiftçilik yaptığı, Gazipaşa’dan otomobille Antalya’da ikamet etmekte olan kardeşinin yanına giderken, aracını akaryakıt istasyonu önüne park ettikten sonra yaya geçidi bulunmayan yerden refüjde bulunan çelik bariyerlerden atlayıp yolun karşısında bulunan lokantada çorba içtiği, kardeşine götürmek üzere aldığı limonla yeniden otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi.

Ahmet Elmalıca’nın lokantaya gelme, çorba içtikten sonra hesap ödeme ve limon alıp çıkma anları işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.