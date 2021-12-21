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Vücudundaki morluklarla oraya çıktı! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Vücudundaki morluklarla oraya çıktı! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Afyonkarahisar'da 65 yaşındaki bir kişi, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğunun annesi, kızının vücudundaki morlukları görünce neye uğradığını şaşırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Mehmet A. (65), E.Ş. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anne F.Ş, banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edip nedenini sorunca iğrenç olay ortaya çıktı.

Sandıklı'nın Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Etiketler istismar kız çocuğu cinsel istismar morluk köy dede
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