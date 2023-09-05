Yağış İstanbul'u fena vurdu! Vatandaş kabusu yaşadı

İstanbul’un Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerini vuran sağanak yağışta vatandaşlar mahsur kaldı, sular caddeleri yuttu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış özellikle Arnavutköy bölgesinde etkili olmaya devam ediyor.

Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi. Ancak bölgede bazı evlere su bastığı gerekçesi ile yoğun çaba harcayan ekipler de yardıma gelemedi. Bu defa başka bir araç çağırılarak personel diğer araca aktarıldı. Arnavutköy'de kurulan bir pazarda ise yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır tezgahların üzerine devrildi.

Arnavutköy’de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece’de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

Yağışla birlikte Kayaşehir Merkez Metro İstasyonu'nu su bastı. Seferlerin, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız" dedi.

EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİK HATTI VE METRO HATTININ KAYAŞEHİR MERKEZ İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu:

"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır."

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Küçükçekmece’de aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Araçlar sel sularına kapıldı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: "Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor."

İSTANBUL VALİLİĞİ: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

İstanbul Valiliği, sel nedeniyle yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı veya yaralı yok." dedi.





