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Yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı!

Yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı!
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından teröristlere operasyon düzenledi.

Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir evde, teröristlerin saklandığı ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı.

2 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Eve operasyon düzenleyen ekipleri gören terör örgütü YPG üyeleri yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlattı. Patlamada teröristlerden 1’i ölü, 1’i sağ ele geçirildi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Etiketler terör mardin terörist
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