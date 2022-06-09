Yalova sahilinde tekmeli yumruklu kavga
Yalova sahilinde iki grup arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar konuştu.
Yalova'da Gazipaşa Caddesi Postane Köprüsü üstünde iddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle köprü adeta boks ringine döndü.
Kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran grubu, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
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