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  4. 02 Mart 2020 14:38

Yangında dehşet anları! Çatıdan aşağıda açılan battaniyeye atladı

İstanbul Kağıthane'de bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatıda mahsur kalan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

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Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

DHA

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