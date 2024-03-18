Yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi

Sakarya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini ve eşinin ilişki yaşadığı ileri süren bir kişiye ateş açıp, eşini öldüren zanlı için mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı.

Sakarya’da İ.A., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi T.A. ve onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen B.Y.T.’yi silahla vurdu.

T.A. hayatını kaybederken, B.Y.T. ise yaralandı. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan İ.A., "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını verdi. İ.A.'nın tutuklu yargılandığı yasak aşk cinayetinde mahkeme heyeti kararını verdi. İşte detaylar...

Adapazarı ilçesindeki Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023’de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.’yı ve görüştüğü B.Y.T.’yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan T.A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, söz hakkı verilen sanık, “Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım” dedi.

YASAK AŞK CİNAYETİNDE KARAR

Kararını veren mahkeme heyeti, sanık İ.A.’yı eşi T.A.’ya karşı ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.