  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi

Yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi

Yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi
Güncelleme:

Sakarya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini ve eşinin ilişki yaşadığı ileri süren bir kişiye ateş açıp, eşini öldüren zanlı için mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı.

Sakarya’da İ.A., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi T.A. ve onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen B.Y.T.’yi silahla vurdu.

T.A. hayatını kaybederken, B.Y.T. ise yaralandı. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan İ.A., "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını verdi. İ.A.'nın tutuklu yargılandığı yasak aşk cinayetinde mahkeme heyeti kararını verdi. İşte detaylar...

Adapazarı ilçesindeki Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023’de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.’yı ve görüştüğü B.Y.T.’yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan T.A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, söz hakkı verilen sanık, “Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım” dedi.

 YASAK AŞK CİNAYETİNDE KARAR

Kararını veren mahkeme heyeti, sanık İ.A.’yı eşi T.A.’ya karşı ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Etiketler haksız tahrik tahrik cezası yasak aşk cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı 3 büyükşehirdeki son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçklar 3 büyükşehirdeki son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçklar Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Gökhan Zan: ''Şantaj ve tehditlere maruz kaldım'' Gökhan Zan: ''Şantaj ve tehditlere maruz kaldım'' Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı ''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' ''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir''