Yaşak aşk vahşetinin zanlıları tutuklandı

Bartın’da 5 gündür aranan ve kömürlükte gömülü halde cesedi bulunan Murat Gülbal’ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sevgilisi olduğu iddia edilen Şadiye Ö. ve olayı işlediği iddia edilen Bahattin Ö., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Murat Gülbal, 5 gün önce iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Gülbal’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi de bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince güvenlik kameralarından yardım alınarak Gülbal’ın kent merkezindeki bir eve girdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan ev sahibi Şadiye Ö.’nün çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan Bahattin Ö.’nün de ifadelerinin Şadiye Ö. ile örtüştüğü öğrenildi. Benzer ifadeler verdiği öğrenilen Bahattin Ö. ile Şadiye Ö.’nün Bartın Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı.

“KAVGA EDİYORLARDI BAHATTİN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI”

Polis ekiplerine gerçeği anlatan Şadiye Ö., ifadesinde Murat Gülbal ile sabah saatlerinde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Bu sırada Bahattin Ö.'nün kendisini telefonla arayarak “Evde biri mi var?” diye sorduğunu anlatan Şadiye Ö., “Ben de ‘Evet evde erkek arkadaşım var’ diye cevap verdim. Bahattin Ö. de ‘Oraya geliyorum' deyip telefon görüşmesini sonlandırdı. Öğlen sıralarında Bahattin eve geldi. Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat'ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat'ı havlu ile boğdu. Ardından da ‘Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm' dedi” diye konuştu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan Bahattin Ö. kıyafetiyle yüzünü gizlerken, Şadiye Ö. ise yüzünü gizlemeyerek ekipler eşliğinde adliyeye girdi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlıların nöbetçi mahkemece tutuklanmalarına karar verildi. Bahattin Ö., polis ekipleri eşliğinde Bartın Ceza İnfaz Kurumu’na, Şadiye Ö. ise Karabük Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.



