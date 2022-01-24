Yasak aşkını öldüren katil zanlısının yalanını görüntüler ortaya çıkardı

Manisa'da birlikte olduğu kadını, çalıştığı emlak ofisinde tabancayla öldüren sanık, ''Öldürmek istemedim. İsteseydim, bir tabanca daha vardı yanımda'' diyerek kendini savundu. Cinayet anına ait görüntüler ise sanığın yalanını ortaya çıkarttı.

Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İ., 11 Aralık 2020 akşamı, eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Canan C.'nin, çalıştığı Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine geldi. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İ. ile C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ., yanında getirdiği tabancayla, masasında oturan C.'yi karnından vurup öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan İ., tutuklandı. İ., hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA YA DA KALBİNE SIKARDIM'

Davanın son görülen duruşmasında ailenin avukatı Ferhat İ.'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istediklerini dile getirerek, "Sanık, eski bir askeri personel olduğu için silah kullanmada uzman biri. Yaralama amacıyla vurmak isteseydi başka bir bölgesine ateş ederdi. Ayrıca vurduktan sonra da ilk yardımı bilmesine rağmen yardım etmemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ferhat İ. ise suçlamaları kabul etmedi. İ. savunmasında, "Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" ifadelerini kullandı.

Mütalaayı okuyan savcı, İ.'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, SİLAH ELİNDE GELMİŞ

Yaşanan cinayet, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ferhat İ.'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı görülüyor.

DHA