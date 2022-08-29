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Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 89 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

İddiaya göre, yakınları tarafından kendisine 2 gündür ulaşılamayan Ahmet Ö.'nün evine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Merdivenle 4. kata çıkarak camdan eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Ö.'yü kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler şişli yaşlı adam
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