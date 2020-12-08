Yaşlı çift 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Uzunköprü’de yaşayan Türkan ve Recep Kızıl çiftine, yaklaşık 15 gün önce başvurdukları Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alındı. Durumları ağırlaşan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri süren Kızıl çifti, dün 1 saat arayla doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Türkan ve Recep Kızıl çiftinin cenazeleri, bugün Uzunköprü şehir mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol