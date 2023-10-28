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Yatak fabrikasında büyük yangın

Yatak fabrikasında büyük yangın
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatak fabrikasında çıkan yangında 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Kayseri'de OSB 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen fabrika sahibi M.A.'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Etiketler kayseri organize sanayi bölgesi yatak fabrikası yangın
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